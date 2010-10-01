Газзаєв залишає Динамо
15:48, 01 жовтня 2010Спорт
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Суркіс підписав відставку
1 жовтня президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс прийняв відставку головного тренера команди Валерія Газзаєва.
Президент «Динамо» подякував тренерові за спільну роботу і побажав йому успіхів в подальшій діяльності, відзначає інформаційний відділ клубу.
Як повідомлялося, вчора кияни зазнали принизливої поразки від тирасполського "Шерифа" (2:0) в матчі Ліги Європи.
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