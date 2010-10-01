Газзаєв залишає Динамо

Суркіс підписав відставку

1 жовтня президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс прийняв відставку головного тренера команди Валерія Газзаєва. Президент «Динамо» подякував тренерові за спільну роботу і побажав йому успіхів в подальшій діяльності, відзначає інформаційний відділ клубу. Як повідомлялося, вчора кияни зазнали принизливої поразки від тирасполського "Шерифа" (2:0) в матчі Ліги Європи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter