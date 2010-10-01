Результати жеребкування 1/8 Кубка України з футболу

Матчі відбудуться 27 жовтня

У п`ятницю, 1 жовтня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, повідомляє Чемпіон. ФК "Полтава" - "Шахтар" (Донецьк) "Карпати" (Львів) - "Ворскла" (Полтава) "Фенікс-Іллічівець" (Калініно) - "Металург" (Запоріжжя) ПФК "Севастополь" - "Динамо" (Київ) ПФК "Олександрія" - "Арсенал" (Київ) "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) - "Зоря" (Луганськ) "Сталь" (Алчевськ) - "Волинь" (Луцьк) "Кремінь" (Кременчук) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) Матчі відбудуться 27 жовтня.

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