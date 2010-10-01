Шевченко: огидно зіграли

Капітан Динамо Андрій Шевченко не став шукати виправдання після ганьби в Тирасполі, де місцевий Шериф обіграв киян з рахунком 2:0.

"Що говорити? Ми програли, грали погано, тому взагалі не має бути коментарів", - сказав після гри Шевченко.

"Не реалізували моменти. Але знову ж таки - це все відмовки. Я вважаю, що огидно зіграли. Вся команда, тому звинувачувати тут когось немає сенсу. Працюватимемо".

Football.ua