Шевченко: огидно зіграли
08:28, 01 жовтня 2010Спорт
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Кого звинувачувати?
Капітан Динамо Андрій Шевченко не став шукати виправдання після ганьби в Тирасполі, де місцевий Шериф обіграв киян з рахунком 2:0.
"Що говорити? Ми програли, грали погано, тому взагалі не має бути коментарів", - сказав після гри Шевченко.
"Не реалізували моменти. Але знову ж таки - це все відмовки. Я вважаю, що огидно зіграли. Вся команда, тому звинувачувати тут когось немає сенсу. Працюватимемо".
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