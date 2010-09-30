Карпати і Металіст програли свої матчі з однаковим рахунком

21:50, 30 вересня 2010
Спорт
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Результати  другого туру Ліги Європи

Закінчилися матчі другого туру Ліги Європи в групах G-L

Група G

Хайдук - Андерлехт 1:0

Зеніт - АЕК 4:2

Група H

Оденсе - Штутгарт 1:2

Янг Бойз - Хетафе 2:0

Група I

Металіст - ПСВ 0:2

Сампдорія - Дебрецен 1:0

Група J

Боруссия - Севілья 0:1

ПСЖ - Карпати 2:0

Група K

Утрехт - Ліверпуль 0:0

Стяуа - Наполі 3:3

Група L

ЦСКА-Софія - Порту 0:1

Рапід (Відень) - Бешикташ 1:2

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За кілька хвилин починають грати

Група А. Лех - Зальцбург, Манчестер Сіті - Ювентус

Група B. Русенборг - Аріс, Атлетіко - Байєр

Група C. Гент - Лілль, Спортинг - Левські

Група D. ПАОК - Динамо (Загреб), Вільяреал - Брюгге

Група E. БАТЕ - Алкмаар, Шериф - Динамо

Група F. Палермо - Лозанна-Спорт

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