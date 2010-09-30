Карпати і Металіст програли свої матчі з однаковим рахунком
21:50, 30 вересня 2010Спорт
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Результати другого туру Ліги Європи
Закінчилися матчі другого туру Ліги Європи в групах G-L
Група G Хайдук - Андерлехт 1:0
Зеніт - АЕК 4:2
Група H
Оденсе - Штутгарт 1:2
Янг Бойз - Хетафе 2:0
Група I Металіст - ПСВ 0:2
Сампдорія - Дебрецен 1:0
Група J Боруссия - Севілья 0:1
ПСЖ - Карпати 2:0
Група K
Утрехт - Ліверпуль 0:0
Стяуа - Наполі 3:3
Група L ЦСКА-Софія - Порту 0:1
Рапід (Відень) - Бешикташ 1:2
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За кілька хвилин починають грати Група А. Лех - Зальцбург, Манчестер Сіті - Ювентус
Група B. Русенборг - Аріс, Атлетіко - Байєр
Група C. Гент - Лілль, Спортинг - Левські
Група D. ПАОК - Динамо (Загреб), Вільяреал - Брюгге
Група E. БАТЕ - Алкмаар, Шериф - Динамо
Група F. Палермо - Лозанна-Спорт
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