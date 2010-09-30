Карпати і Металіст програли свої матчі з однаковим рахунком

Результати другого туру Ліги Європи

Закінчилися матчі другого туру Ліги Європи в групах G-L Група G Хайдук - Андерлехт 1:0 Зеніт - АЕК 4:2 Група H Оденсе - Штутгарт 1:2 Янг Бойз - Хетафе 2:0 Група I Металіст - ПСВ 0:2 Сампдорія - Дебрецен 1:0 Група J Боруссия - Севілья 0:1 ПСЖ - Карпати 2:0 Група K Утрехт - Ліверпуль 0:0 Стяуа - Наполі 3:3 Група L ЦСКА-Софія - Порту 0:1 Рапід (Відень) - Бешикташ 1:2 *** За кілька хвилин починають грати Група А. Лех - Зальцбург, Манчестер Сіті - Ювентус Група B. Русенборг - Аріс, Атлетіко - Байєр Група C. Гент - Лілль, Спортинг - Левські Група D. ПАОК - Динамо (Загреб), Вільяреал - Брюгге Група E. БАТЕ - Алкмаар, Шериф - Динамо Група F. Палермо - Лозанна-Спорт

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