Українські клуби в Лізі Європи: на кого ставлять букмекери

Київське "Динамо" є фаворитом у матчі другого туру групового раунду Ліги Європи-2010/2011 проти тирасполського "Шерифа" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу української команди ставки приймаються як 2,20 до 1 (чим менший коефіцієнт, тим більша ймовірність події), а перемога тирасполців оцінюється коефіцієнтом 3,20 до 1. Нічийний результат - 3,40 до 1.

Вірять букмекери і в перемогу "Металіста" над голландським ПСВ. Шанси харківської команди оцінили коефіцієнтом 2,50 до 1, тоді як голландської - 2,87 до 1. Нічийний результат - 3,20 до 1.

А ось "Карпатам", як і два тижні тому, знов передрікають фіаско цього разу в матчі з "Парі Сен-Жермен". На перемогу французів ставки приймаються як 1,40 до 1, тоді як успіх львів`ян оцінюється коефіцієнтом 9,00 до 1. Нічия - 4,20 до 1.

Нагадаємо, матч "Шериф" - "Динамо" відбудеться сьогодні в Тирасполі в 22:05, пряма трансляція на "ICTV" і "Спорт 1". О 20:00 в Парижі почнуть свій матч "Парі Сен-Жермен" і "Карпати" ("ICTV" і "Спорт 1"), в цей же час в Харкові вийдуть на поле "Металіст" і ПСВ ("Футбол" і "Спорт 2").

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