Результати другого туру Ліги чемпіонів (групи A-D)

Завершився ігровий день Ліги чемпіонів, в якому команди з груп A-D зіграли матчі другого туру.

Група A

Тоттенхем - Твенте 4:1

Інтер - Вердер 4:0

Після двох турів Інтер і Тоттенхем мають по 4 очки, Вердер і Твенте - по 1

У третьому турі (20 жовтня) грають Інтер - Тоттенхем, Твенте - Вердер

Група B Шальке 04 - Бенфіка 2:0

Хапоель - Ліон 1:3

Після двох турів Ліон має 5 очок, Бенфіка і Шальке - по 3, Хапоель - 0

У третьому турі грають Шальке-04 – Хапоель, Ліон - Бенфіка

Група C Валенсія - МЮ 0:1

Глазго Рейнджерс - Бурсаспор 1:0

Після двох турів МЮ і Рейнджерс мають по 4 очки, Валенсія - 3, Бурсаспор - 0

У третьому турі грають Рейнджерс – Валенсія, МЮ - Бурсаспор

Група D Рубін - Барселона 1:1

Панатінаїкос - Копенгаген 0:2

Після двох турів Копенгаген має 6 очок, Барселона - 4, Рубін - 1, Панатінаїкос - 0

У третьому турі грають Панатінаїкос – Рубін, Барселона - Копенгаген