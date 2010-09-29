Результати другого туру Ліги чемпіонів (групи A-D)
Барса знову втрачає очки на Волзі
Завершився ігровий день Ліги чемпіонів, в якому команди з груп A-D зіграли матчі другого туру.
Група A
Тоттенхем - Твенте 4:1
Інтер - Вердер 4:0
Після двох турів Інтер і Тоттенхем мають по 4 очки, Вердер і Твенте - по 1
У третьому турі (20 жовтня) грають Інтер - Тоттенхем, Твенте - Вердер
Група B Шальке 04 - Бенфіка 2:0
Хапоель - Ліон 1:3
Після двох турів Ліон має 5 очок, Бенфіка і Шальке - по 3, Хапоель - 0
У третьому турі грають Шальке-04 – Хапоель, Ліон - Бенфіка
Група C Валенсія - МЮ 0:1
Глазго Рейнджерс - Бурсаспор 1:0
Після двох турів МЮ і Рейнджерс мають по 4 очки, Валенсія - 3, Бурсаспор - 0
У третьому турі грають Рейнджерс – Валенсія, МЮ - Бурсаспор
Група D Рубін - Барселона 1:1
Панатінаїкос - Копенгаген 0:2
Після двох турів Копенгаген має 6 очок, Барселона - 4, Рубін - 1, Панатінаїкос - 0
У третьому турі грають Панатінаїкос – Рубін, Барселона - Копенгаген