Металіст просить у Генпрокуратури захисту від ФФУ

Керівництво ФК «Металіст» звернулося в Генеральну прокуратуру України з проханням втрутитися в ситуацію, що склалася навколо розслідування Федерацією футболу України справи про так званий договірний матч межу клубами Прем`єра-ліги «Металіст» (Харків) і «Карпати» (Львів).

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст» з посиланням на президента клубу Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО.

За його словами, ФФУ, що «виступила ініціатором звернення в Генпрокуратуру з приводу матчу дворічної давності, в якому «Металіст» здобув перемогу над «Карпатами» з рахунком 4:0, з незрозумілих причин не врахувала висновків прокуратури і суду про те, що слідством не встановлена подія злочину (факт підкупу за програш) у цьому матчі і відмовлено в порушенні кримінальної справи». Замість того щоб покласти в основу своїх рішень висновки прокуратури і суду, «як це робиться в усьому футбольному світі, вважає О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, «ФФУ не тільки несправедливо карає обидва клуби і продовжує розслідування, але й в особі її чиновників робить заяви, що дискредитують прокуратуру».

«27 вересня 2010 року ми відправили офіційне звернення до ФФУ, копію якого надіслали в УЄФА, в якому просимо роз`яснити ситуацію, що склалася. Особисто я не розумію, як при рішеннях прокуратури і суду можуть проводитися якісь іще розслідування. І яких результатів ми чекаємо. Вважаю, що в цій ситуації мають розбиратися компетентні органи, зокрема, Генпрокуратура. І я надсилаю звернення в Генпрокуратуру, у зв`язку з численними заявами ряду працівників ФФУ, які в своїх інтерв`ю і заявах, до винесення остаточної ухвали у справі, дозволили собі ряд висловів, що дискредитують Генпрокуратуру», - сказав О. ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Причину того, що відбувається, він пояснює нездоровою атмосферою, що склалася в українському футболі, і спробами усунути «Металіст» як конкурента в футболі.

«Усі спроби тиску на наш клуб – це свавілля. Все, що відбувається в українському футболі – це нездорово. Ми розуміємо причини того, що відбувається. І особисто я. Це спроби господарів київського «Динамо», які мають важелі в певних організаціях, які мають вплив на український футбол, скористатися ситуацією і відсунути «Металіст» від досягнення результатів, від гри в Лізі чемпіонів, в Лізі Європи», - заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ і додав: «Ми будемо всіма законними методами захищати честь і гідність свого клубу».

Він повідомив, що має намір звернутися до Лозанського арбітражного суду, якщо апеляційний комітет ФФУ залишить у силі рішення КДК про раніше оголошені санкції стосовно «Металіста».

«Ми звертатимемося в Лозанну. Особисто я не вірю в позитивний результат для «Металіста» в апеляційному комітеті. За цей час, з лютого, чиновниками федерації в пресі постійно нагнітається обстановка тезою про те, що це дуже слабке покарання, на «Металіст» чекає сильніше покарання, замовкніть, нікуди не ходіть, сидіть тихо, радійте тому, що КРАСНИКОВУ (Євгену КРАСНИКОВУ, генеральному директору ФК «Металіст» - УНІАН) заборонили довічно займатися футболом, а з «Металіста» зняли 9 очок. Але цього не буде, ми йтимемо до кінця. Нашою метою є встановлення істини, хоча прокуратура і суд її вже встановили», - заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«Наша ситуація, констатував президент ФК «Металіст», - це явна ознака того, що не все добре в українському футболі».

Як повідомляв УНІАН, засідання Апеляційного комітету ФФУ з розгляду скарг футбольних клубів «Металіст» і «Карпати» на рішення КДК ФФУ від 2-9 серпня про визнання винними цих команд у порушенні правил «Чесної гри» відбудеться 5 жовтня 2010 р.

У серпні 2010 р. Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ визнав договірним матч 26-го туру 17-го чемпіонату України між клубами «Металіст» (Харків) і «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 р. в Харкові, і зняв з обох команд по 9 очок у нинішньому розіграші Прем`єра-ліги.

18 серпня ц.р. ФК «Металіст» виступив з апеляцією на рішення КДК ФФУ.

У квітні 2010 р. прокуратура Харківської області відмовила в порушенні кримінальної справи стосовно вказаного матчу «Металіст» - «Карпати» через відсутність події злочину».