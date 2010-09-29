IBF відмовилася видати санкцію на бій Кличка з Тоні

Керівництво Міжнародної федерації боксу (IBF) відмовилося видати санкцію на проведення 11 грудня бою в суперважкій вазі між чемпіоном світу Володимиром Кличком і колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Джеймсом Тоні. Причина полягає в тому, що Тоні давно не виходив на ринг – попередній бій він провів рік тому.

«Відомо, що Клички мають великий вплив на всі ці санкціонуючі організації, і це ще одна спроба Володимира уникнути бою зі мною, — заявив Тоні Fighthype.com. — Я неначе в чорному списку. Ти ризикуєш своїм життям у цьому спорті, і ось що отримуєш за це в подяку».

На думку Тоні, інші кандидати в претенденти на титул IBF не йдуть із ним ні в яке порівняння, незважаючи на те, що інші билися частіше: «Це може бути один з членів клубу «Мішок місяця». Я чув ім`я Жана-Марка Мормека, Чонсі Веллівера, і хлопця з Британії з послужним списком 14-0 на ім`я Дерек Чисора. Хто б це не був, він не рівня Джеймсу Тоні, і Володимир розуміє це».

Газета.Ru