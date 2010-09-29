Шева святкує день народження

Капітан київського "Динамо" та збірної України Андрій Шевченко святкує сьогодні 34-й день народження.

Шевченко народився 29 вересня 1976 року у селі Двірківщина(Яготинський район, Київська область). У дорослому футболі дебютував у сезоні 1992/93, коли із 12 м`ячами став кращим бомбардиром першолігової команди "Динамо-2".

У вищій лізі вперше вийшов на заміну 8 листопада 1994 року (гра з "Шахтарем"), у єврокубках - проти московського "Спартака" 23 листопада 1994 року, у збірній - 25 березня 1995 у Загребі проти Хорватії (0:4).

Разом із київським "Динамо" вийшов до півфіналу Ліги Чемпіонів сезону 1998/99 років, після чого був придбаний італійським "Міланом" за 25 мільйонів доларів. У травні 2003 разом з "Міланом" Андрій виграє Лігу Чемпіонів, забивши вирішальний пенальті у післяматчевій серії.

У 2006 році став гравцем англійського "Челсі", власник якого, Роман Абрамович, виплатив за нападника 30,8 млн. англійських фунтів (близько 45 млн. євро). У складі лондонців не заграв, і у 2008-му був відданий у оренду до "Мілану". 29 серпня 2009 року Андрій Шевченко підписав дворічний контракт із київським "Динамо".

Одружився з американською фотомоделлю Крістен Пазік. 29 жовтня 2004 року в подружжя народився син Джордан, другий син, Крістіан з`явився на світ у листопаді 2006 року у Лондоні, Англія.

Протягом виступів у великому футболі Шевченко став 5-разовим чемпіоном України, чемпіоном Італії, учасником чвертьфіналу чемпіоната світу. Футболіст був визнаний кращим у Євроі (2004) та двічі входив до трійки за опитуванням журнала "Франс Футбол" (1999, 2000). Шевченко ставав кращим бомбардиром чемпіонатів Італії та Украни, а всього забив 307 голів у 604 матчах за клуби та 45 голів у 96 іграх за збірну.

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