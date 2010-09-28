Збірна України з футболу може зіграти з бразильцями

Футбольна федерація Бразилії оголосила плани товариських матчів на найближчий час.

Так, уже достеменно відомо, що в наступному місяці бразильці проведуть дружню зустріч зі збірною Ірану. Поєдинок відбудеться в Абу Дабі сьомого жовтня.

Прес-аташе федерації Родріго Пайва також додав, що велика вірогідність ще одного товариського матчу. Виходячи з його слів, є три можливі суперники, одним з яких є Україна.

"Дійсно, ми можемо зіграти з Україною. Але технічний комітет продовжує вивчати й інші два варіанти", - передає слова Пайва Globo Esporte.

Якщо вибір все ж впаде на Україну, зустріч відбудеться 11-го жовтня в Лондоні.

Нагадаємо, 8-го жовтня в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського (початок о 21:00) відбудеться товариський матч між збірними України та Канади. Вартість квитків на цей поєдинок складає 50, 80, 100, 150 і 200 грн залежно від обраного сектора.

Gazeta.ua