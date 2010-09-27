Українка найшвидше пробігла 42 кілометри вулицями Варшави

Громадянка України Тетяна ГОЛОВЧЕНКО перемогла у Варшавському марафоні, який відбувся у неділю.

Як повідомили УНІАН організатори марафону, головною нагородою для переможниці став автомобіль Volvo S60.

31-річна українка пробігла 42 кілометри вулицями Варшави за 2 години 31 хвилину 37 секунд.

За даними організаторів, Т.ГОЛОВЧЕНКО, яка дебютувала у цьогорічному марафоні, у 2006 році була чемпіонкою Європи у бігу в природних умовах.

Друге місце посіла також українка - 25-річна Ольга КАЛЕНДАРОВА-ОХАЛ, яка відстала від переможниці на 2 хвилини.

Третьою серед жінок стала громадянка Кенії.

Найшвидше серед чоловіків марафон подолав громадянин Ефіопії Бане ТОЛА – за 2 години 13 хвилин 10 секунд, але не зумів перегнати українку, оскільки жінки стартували на 19,5 хвилин раніше.

Друге і третє місце посіли громадяни Кенії та Еритреї.

Загалом у Варшавському марафоні, який став 32-м з моменту заснування, взяли участь 3500 осіб, у тому числі 400 іноземців.

Участь у марафоні коштувала від 25 до 50 євро залежно від часу реєстрації та оплати (чим пізніше, тим дорожче).