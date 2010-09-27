Результати 11-го туру Чемпіонату України з футболу
Шахтар і Динамо зіграють у 12-му турі
Закінчився 11-й тур чемпіонату України з футболу
Оболонь - Волинь 0:1 (Ващук 83 пен.)
Динамо - Арсенал 3:2 (Гусєв 9, Мілевський 25, Ярмоленко 84 - Шацьких 62, Старгородський 87)
Ворскла - Металург З 2:1 (Далкку 21, Безус 34 - Аржанов 57)
Дніпро - Кривбас 1:1 (Селезньов 20 - Іващенко 53).
Металург Д - Зоря 1:1 (Лазич 68 - Силюк 41).
Таврія - Карпати 3:1 (Корнєв 10, Ідахор 32, 70 - Зеньов 14).
Металіст - Шахтар 1:2 (Тайсон 56 – Едуардо 71, Мхітарян 90+4)
Іллічівець - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканич 55, Яценко 61, Антонов 90+1- Левандовський 26 пен., Ківа 90+2)
Усі переслідувачі Шахтаря і Динамо втратили очки, тому лідери пішли в далекий відрив і свої питання вирішать особисто в наступному турі. Натомість утворилася п`ятірка претендентів на третій рядок.
***
Ігри 12-го туру пройдуть:
1 жовтня
Металург З (2) - Дніпро (20)
2 жовтня Іллічівець (10) - Оболонь (11)
Зоря (10) - Ворскла (17)
Арсенал (14) - Металург Д (18)
Волинь (14) - Таврія (13)
3 жовтня
Севастополь (9) - Кривбас (14)
Карпати (20) - Металіст (19)
Шахтар (28) - Динамо (26)