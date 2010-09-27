Результати 11-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчився 11-й тур чемпіонату України з футболу

Оболонь - Волинь 0:1 (Ващук 83 пен.)

Динамо - Арсенал 3:2 (Гусєв 9, Мілевський 25, Ярмоленко 84 - Шацьких 62, Старгородський 87)

Ворскла - Металург З 2:1 (Далкку 21, Безус 34 - Аржанов 57)

Дніпро - Кривбас 1:1 (Селезньов 20 - Іващенко 53).

Металург Д - Зоря 1:1 (Лазич 68 - Силюк 41).

Таврія - Карпати 3:1 (Корнєв 10, Ідахор 32, 70 - Зеньов 14).

Металіст - Шахтар 1:2 (Тайсон 56 – Едуардо 71, Мхітарян 90+4)

Іллічівець - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканич 55, Яценко 61, Антонов 90+1- Левандовський 26 пен., Ківа 90+2)

Усі переслідувачі Шахтаря і Динамо втратили очки, тому лідери пішли в далекий відрив і свої питання вирішать особисто в наступному турі. Натомість утворилася п`ятірка претендентів на третій рядок.

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Ігри 12-го туру пройдуть:

1 жовтня

Металург З (2) - Дніпро (20)

2 жовтня Іллічівець (10) - Оболонь (11)

Зоря (10) - Ворскла (17)

Арсенал (14) - Металург Д (18)

Волинь (14) - Таврія (13)

3 жовтня

Севастополь (9) - Кривбас (14)

Карпати (20) - Металіст (19)

Шахтар (28) - Динамо (26)