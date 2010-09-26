Результати 6-го туру англійської Прем'єр-ліги

Сьогоднішніми матчами закінчився 6-й тур англійської Прем`єр-ліги

Болтон - МЮ 2:2 (Найт 6, Петров 67 - Нані 23, Оуен 73)

Вулверхемптон - Астон Вілла 1:2 (Джарвіс 60 - Даунінг 24, Хескі 87)

Ньюкасл - Сток Сіті 1:2 (Нолан 42 - Джоунс 67, Перч 84 автогол)

Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі: Манчестер Сіті - Челсі 1:0 (Тевес 59)

Арсенал - Вест Бромвич 2:3 (Насрі 75, 90+1 - Одемвінги 50, Хара 52, Томас 73)

Бірмінгем - Віган 0:0

Блекпул - Блекберн 1:2 (Філіпс 84 - Адам 19 автогол, Емертон 90+2)

Фулхем - Евертон 0:0

Ліверпуль - Сандерленд 2:2 (Куйт 5, Джеррард 64 - Бент 25, 47)

Вест Хем - Тоттенхем 1:0 (Пікьонн, 28)

Тур цікавий тим, що тільки одній команді, яка мала турнірну перевагу над суперником за підсумком п`яти турів, вдалося виграти цього разу (Астон Вілла). Програли Челсі, Арсенал, Тоттенхем, Ньюкасл і Блекпул. Обмежилися нічиїми МЮ, Фулхем, Сандерленд і Бірмінгем. В результаті замість виразної лідерської трійки одразу виникла лідерська шестірка, а виразна група аутсайдерів "зачепилася" за середняків.

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Ігри 7-го туру відбудуться:

2 жовтня Віган (5) - Вулверхемптон (5)

Бірмінгем (7) - Евертон (3)

Сток Сіті (7) - Блекберн (8)

Сандерленд (7) - МЮ (12)

Тоттенхем (8) - Астон Вілла (10)

Вест Бромвич (10) - Болтон (7)

Вест Хем (4) - Фулхем (8)

3 жовтня Манчестер Сіті (11) - Ньюкасл (7)

Ліверпуль (6) - Блекпул (7)

Челсі (15) - Арсенал (11)