Результати матчів 11-го туру Чемпіонату України з футболу
19:45, 26 вересня 2010Спорт
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Волинь, Динамо, Ворскла - плюс три очки
У матчах 11-го туру чемпіонату України з футболу закінчилися матчі
Оболонь - Волинь 0:1 (Ващук 83 пен.)
Динамо - Арсенал 3:2 (Гусєв 9, Мілевський 25, Ярмоленко 84 - Шацьких 62, Старгородський 87)
Ворскла - Металург З 2:1 (Далкку 21, Безус 34 - Аржанов 57)
Дніпро - Кривбас 1:1 (Селезньов 20 - Іващенко 53).
Металург Д - Зоря 1:1 (Лазич 68 - Силюк 41).
Таврія - Карпати 3:1 (Корнєв 10, Ідахор 32, 70 - Зеньов 14).
Нагадаємо, що вчора зіграли
Металіст - Шахтар 1:2 (Тайсон 56 – Едуардо 71, Мхітарян 90+4)
Іллічівець - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканич 55, Яценко 61, Антонов 90+1- Левандовський 26 пен., Ківа 90+2)
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