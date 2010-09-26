Офіційна заява ФК "Металіст"

Футбольний клуб "Металіст" (Харків) пообіцяв зробити все можливе, щоб упізнати тих, хто напав у суботу на автобуси донецького "Шахтаря" і закликав правоохоронців покарати винних, повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

"Футбольний клуб "Металіст", керівництво, тренерський штаб, футболісти і, ми впевнені, справжні цінителі футболу, обурені підлими й хуліганськими діями осіб, що напали на клубний автобус донецької команди і вболівальників після матчу "Металіст" - "Шахтар".

Шанувальників футболу і наші клуби завжди пов`язували добрі відносини друзів і сусідів. Тому дії проти донеччан ми розцінюємо як дії проти нашого клубу.

ФК "Металіст" заявляє, що зі свого боку зробить все можливе для ідентифікації порушників. Ми закликаємо правоохоронні органи встановити особи винних і вжити щодо них заходи відповідно до закону".