Міліцію зацікавив напад на автобуси ФК «Шахтар» у Харкові

Міліція порушила кримінальну справу за фактом нападів невідомих на автобуси футбольного клубу «Шахтар», які сталися в суботу у Харкові після матчу з місцевим «Металістом».

Про це повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, коментуючи події, а також заяви обох футбольних клубів.

«Міліція з’ясовує всі обставини подій, порушено кримінальну справу за фактом хуліганства, триває розслідування», - сказала Л.ВОЛКОВА.

Відповідну заяву зробило керівництво ФК «Металіст», у якій звернулося до правоохоронних органів з проханням знайти і покарати тих, хто після матчу у Харкові пошкодив автобуси.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 25 вересня, після футбольного матчу між командами «Металіст» (Харків) - «Шахтар» (Донецьк) невідомі пошкодили три автобуси. У прес-службі «Шахтаря» висловили подив діями кількасот співробітників міліції, які були свідками безладів, але жодним чином не відреагували на правопорушення.