Фанати "Металіста" пошкодили три автобуси ФК "Шахтар"

Учора в Харкові після футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) - "Металіст" (Харків) невідомі пошкодили три автобуси.

Як повідомляє прес-служба ФК "Шахтар", під час від`їзду команди і тренерського штабу донеччан зі стадіону «Металіст» у бік автобуса полетіли важкі предмети. Один з них розбив скло по лівому борту автолайнера. Трохи пізніше, вже прибувши в аеропорт, «гірники» налічили не менше 5 глибоких вм`ятин у лівій частині корпусу автобуса.

Одночасно з погромом командного транспорту «обстрілу» зазнав і автобус із працівниками ФК «Шахтар» і «Донбас Арени», які приїхали до Харкова підтримати команду. На виїзді з міста уболівальники також закидали його важкими предметами і розбили скло. А в районі Чугуєва аналогічну «зустріч» влаштували колоні автобусів з уболівальниками «Шахтаря». Вибито мінімум два скла. На щастя, ніхто не постраждав, зазначають в прес-службі.

У прес-службі команди висловили подив діями кількасот працівників міліції, які були свідками того, що сталося, але ніяк не відреагували на правопорушення.

Нагадаємо, що вчорашній матч між командами закінчився з рахунком 2:1 на користь "Шахтаря".