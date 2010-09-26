Челсі перервав серію перемог

10:25, 26 вересня 2010
Спорт
983

Триває 6-й тур англійської Прем`єр-ліги

25 вересня зіграно 7 матчів у 6-му турі англійської Прем`єр-ліги

Манчестер Сіті - Челсі 1:0 (Тевес 59)

Арсенал - Вест Бромвич 2:3 (Насрі 75, 90+1 - Одемвінгі 50, Хара 52, Томас 73)

Бірмінгем - Віган 0:0

Блекпул - Блекберн 1:2 (Філліпс 84 - Адам 19 автогол, Емертон 90+2)

Фулхем - Евертон 0:0

Ліверпуль - Сандерленд 2:2 (Куйт 5, Джеррард 64 - Бент 25, 47)

Вест Хем - Тоттенхем 1:0 (Пікьонн, 28)

Сьогодні тур завершать

Болтон (6) - МЮ (11)

Вулверхемптон (5) - Астон Вілла (7)

Ньюкасл (7) - Сток Сіті (4)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter