Челсі перервав серію перемог
10:25, 26 вересня 2010Спорт
983
Триває 6-й тур англійської Прем`єр-ліги
25 вересня зіграно 7 матчів у 6-му турі англійської Прем`єр-ліги
Манчестер Сіті - Челсі 1:0 (Тевес 59)
Арсенал - Вест Бромвич 2:3 (Насрі 75, 90+1 - Одемвінгі 50, Хара 52, Томас 73)
Бірмінгем - Віган 0:0
Блекпул - Блекберн 1:2 (Філліпс 84 - Адам 19 автогол, Емертон 90+2)
Фулхем - Евертон 0:0
Ліверпуль - Сандерленд 2:2 (Куйт 5, Джеррард 64 - Бент 25, 47)
Вест Хем - Тоттенхем 1:0 (Пікьонн, 28)
Сьогодні тур завершать
Болтон (6) - МЮ (11)
Вулверхемптон (5) - Астон Вілла (7)
Ньюкасл (7) - Сток Сіті (4)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter