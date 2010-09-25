Шахтар вигриз перемогу в Металіста

Результати матчів 11 туру

Чемпіонат України з футболу. 11 тур Металіст - Шахтар 1:2 (Тайсон 56 – Едуардо 71, Мхітарян 94) Іллічівець - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканич 55, Яценко 61, Антонов 91- Левандовські 26 пен., Ківа 92) Завтра відбудуться матчі Оболонь (11) - Волинь (11) Динамо (23) - Арсенал (14) Ворскла (14) - Металург З (2) Дніпро (19) - Кривбас (13) Металург Д (17) - Зоря (9) Таврія (10) - Карпати (20)

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