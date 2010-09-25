Шахтар вигриз перемогу в Металіста
19:20, 25 вересня 2010Спорт
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Результати матчів 11 туру
Чемпіонат України з футболу. 11 тур
Металіст - Шахтар 1:2 (Тайсон 56 – Едуардо 71, Мхітарян 94)
Іллічівець - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканич 55, Яценко 61, Антонов 91- Левандовські 26 пен., Ківа 92)
Завтра відбудуться матчі
Оболонь (11) - Волинь (11)
Динамо (23) - Арсенал (14)
Ворскла (14) - Металург З (2)
Дніпро (19) - Кривбас (13)
Металург Д (17) - Зоря (9)
Таврія (10) - Карпати (20)
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