Шахтар вигриз перемогу в Металіста

19:20, 25 вересня 2010
Спорт
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Результати матчів 11 туру

Чемпіонат України з футболу. 11 тур

Металіст - Шахтар 1:2 (Тайсон 56 – Едуардо 71, Мхітарян 94)

Іллічівець - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканич 55, Яценко 61, Антонов 91- Левандовські 26 пен., Ківа 92)

Завтра відбудуться матчі

Оболонь (11) - Волинь (11)

Динамо (23) - Арсенал (14)

Ворскла (14) - Металург З (2)

Дніпро (19) - Кривбас (13)

Металург Д (17) - Зоря (9)

Таврія (10) - Карпати (20)

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