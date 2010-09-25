Блохін хоче очолити Динамо
10:24, 25 вересня 2010Спорт
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Скаржиться, що обходять стороною
Екс-тренер збірної України Олег БЛОХІН висловив бажання очолити київський футбольний клуб "Динамо".
Про це колишній гравець клубу сказав у ефірі телеканалу "Футбол", повідомляє сайт “Чемпіон”.
"Динамо" - мій рідний клуб, я ніколи не був до нього байдужим. Якби мені запропонували стати тренером київського клубу, я б погодився без роздумів", - сказав О.БЛОХІН.
"Зараз у нас багато надій покладають на легіонерів гравців і тренерів, але забувають про внутрішній потенціал. У "Динамо" працювали вже абсолютно всі, але БЛОХІН... Його якось обходять стороною", - додав він.
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