Кличко проведе чемпіонський бій з Маскаєвим... або з Пітером

Непереможений чемпіон світу за версією WBC (Світова боксерська рада) Віталій Кличко, діючий чемпіон Олег Маскаєв і претендент WBC Семюель Пітер (Нігерія) знайшли компроміс у переговорах, що були зайшли в глухий кут два дні тому. Бій Маскаєв – Пітер відбудеться не пізніше серпня 2007 року, а його переможець зустрінеться до кінця року з Віталієм Кличком.

Як повідомляє fightnews.com, команди менеджерів Маскаєва і Пітера одержали належний за правилами WBC час, щоб домовитися про фінансові сторони чемпіонського бою. Якщо їм не вдасться дійти згоди у відведений період, то WBC оголосить аукціон на проведення поєдинку, і теоретично його зможе виграти будь-яка промоутерська компанія.

fightnews.com