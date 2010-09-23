У ФФУ розповіли, скільки Ахметов заробив на збірній України

700 000 гривень заплатила Федерація футболу України за оренду донецького стадіону "Донбас-Арена", на якому у серпні проходив товариський матч Україна -Нідерланди.

Про це в інтерв`ю газеті "Команда" розповів віце-президент ФФУ Володимир Лашкул.

"В Україні склалася трохи парадоксальна ситуація. Якщо практично у всіх європейських країнах національна футбольна асоціація заробляє, проводячи двобої в регіонах, то ФФУ, організовуючи матчі в областях, витрачає набагато більше, ніж у столиці.

Наприклад , тільки за оренду донецької "Донбас-Арени" на спаринг із Голландією ми заплатили 700 000 гривень", - Лашкул

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