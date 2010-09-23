Результати 1/16 Кубка України з футболу
07:25, 23 вересня 2010Спорт
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Кияни були на межі антисенсації
Закінчилися матчі 1/16 Кубка України з футболу
Карпати (Яремче) - Волинь 4:5
Кремінь - Шахтар (Свердловськ) 1:0
ФК Полтава - Оболонь 2:1
Титан - Севастополь 0:3
Сталь (Алчевськ) - Арсенал (Біла Церква) 3:1
Сталь (Дніпродзержинськ) - Фенікс-Іллічівець 1:1 (за пенальті 5:6)
Гірник-Спорт - Карпати 0:5
Єдність - Нафтовик 0:1
Прикарпаття - Зоря 0:1
Дніпро - Таврія 4:1
Чорноморець - Ворскла 1:1 (в екстра-таймі 0:1)
Кримтеплиця - Динамо 0:1
Металург З - Іллічівець 1:0
ПФК Олександрія - Металург Д 0:0 (за пенальті 5:3)
Шахтар - Кривбас 6:0
Металіст - Арсенал К 1:2
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