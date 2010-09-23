Єменські шахісти потрапили в патову ситуацію

У Ємені розпустили національну збірну з шахів і шахову федерацію за те, що єменські шахісти зіграли з ізраїльськими на шаховій олімпіаді миру в Білорусі, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Влада заявила, що шахісти порушили чинну в країні заборону на будь-які кроки з нормалізації відносин з Ізраїлем.

При цьому з Ізраїлю повідомляють, що єменські шахісти не з`явилися на оголошений матч, і Ізраїль вимагає їх дискваліфікації.