Динамо не каратиме Мілевського за мати в ефірі

Керівництво клубу перейнялося емоційним станом форварада після матчу з БАТЕ, а крім того, вважає, що гравці і так покарані, адже вони не заробили преміальні.

Увечері 16 вересня, після закінчення гри з БАТЕ, у мікст-зоні бомбардир Динамо Мілевський давав бліц-інтерв`ю телеканалу ICTV, що транслював цей поєдинок Ліги Європи.

І тут хтось із білоруських гравців кинув йому фразу: "Давай, розповідай далі". У відповідь Міля, присмачивши фразу кількома матюками, вимовив: "Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне".

Як виявилося, це резервний голкіпер БАТЕ Олександр Гутор вкотре перевірив на міцність нерви Мілі, а потім він же в одному з інтерв`ю назвав гравця Динамо "зіпсованим грошима піжоном", та ще й із симптомами зоряної хвороби.

Незважаючи на те, що Артем Мілевський піддався на провокації своїх колишніх земляків, в Динамо його зрозуміли чисто по-людськи, і клуб вирішив не карати Мілевського за нестриманість грошовим штрафом. На думку керівництва клубу, він і його партнери і так самі себе покарали, загубивши перемогу, а заодно і преміальні у грі з БАТЕ.

Очевидно, конфлікт знайде своє продовження в матчі-відповіді Динамо з БАТЕ. А поєдинок в Києві нагадаємо, закінчився з рахунком 2:2.

Ознайомитись зі словесними екзерсисами Мілевського можна на відео.

Корреспондент