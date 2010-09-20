Українка стала чемпіонкою світу з шахів

Українська шахістка Катерина Лагно виграла чемпіонат світу серед жінок з бліцу, який проходив у Москві.

Катерина Лагно, яка очолила турнірну таблицю після 15 партій, зіграних у п`ятницю, у суботу не поступилася своїм лідерством. За підсумками 30 проведених поєдинків вона набрала 20 очок, на бал випередивши найближчого переслідувача в особі росіянки Тетяни Косинцевої. Бронзовим призером стала росіянка Валентина Гуніна (18,5 очок).

Чемпіонка світу з класичних шахів росіянка Олександра Костенюк, набравши 17 очок, фінішувала на шостому місці.

Першість планети з бліцу серед жінок відбулася вперше з 1992 року. Тоді чемпіонкою світу стала угорка Жужа Полгар.

Призовий фонд турніру в Москві склав 2 млн. рублів.

Коммерсантъ-Україна