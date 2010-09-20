Результати 10-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчився 10-й тур Чемпіонату України з футболу

Шахтар - Таврія 4:1 (Срна 14, Адріано 62, Жадсон 69, Мхітарян 72 - Ковпак 5)

Арсенал - Металіст 0:1 (Тайсон 24)

Карпати - Оболонь 3:0 (Кузнєцов 60, 80, Худобяк 90)

Зоря - Динамо 1:2 (Білий 52 - Шевченко 73, Вукоєвич 90+4)

Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі

Севастополь - Дніпро 2:1 (Зборовський 25, Левандовський 78 - Селезньов 90+2)

Кривбас - Ворскла 1:0 (Костишин 84)

Металург З - Металург Д 1:2 (Татанашвілі 18 - Прийма 63, Лазич 82)

Волинь - Іллічівець 3:1 (Парасків 62, Стевич 74, 90+3 - Тищенко 90+1)

Перша шістка дещо відірвалася від решти: Дніпро, Металіст і Металлург Д формально - переслідувачі Карпат і претенденти на третє місце. Хоча, ймовірно, в наступному турі на "бронзовій" сходинці змін не буде.

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Ігри 11-го туру відбудуться

25 вересня

Іллічівець (7) - Севастополь (9)

Металіст (19) - Шахтар (25)

...і 26 вересня Оболонь (11) - Волинь (11)

Динамо (23) - Арсенал (14)

Ворскла (14) - Металург З (2)

Дніпро (19) - Кривбас (13)

Металург Д (17) - Зоря (9)

Таврія (10) - Карпати (20)