Мессі винесли з поля на ношах
23:32, 19 вересня 2010Спорт
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Чеський легіонер грубо "зламав" його насамкінець гри
Півзахисник "Барселони" Ліонель Мессі, який одержав травму в матчі третього туру чемпіонату Іспанії з "Атлетіко", може пропустити близько двох тижнів, пише Чемпіонат.ру з посиланням на Marca.
На 90+4 хвилині аргентинець не встиг уникнути грубого порушення з боку чеха Томаша Уйфалуші. В результаті Мессі пошкодив ногу, і його винесли з поля на ношах.
За результату першого обстеження стало відомо, що у футболіста перелому немає. Є "частковий розрив медіальної колатеральної зв`язки правого коліна".
У будь-якому разі в понеділок Мессі пройде ще серію тестів, після яких стане відомо, скільки часу пропустить гравець.
Матч закінчився перемогою Барселони 2:1. Один з голів на рахунку Мессі.
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