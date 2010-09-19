Мессі винесли з поля на ношах

Півзахисник "Барселони" Ліонель Мессі, який одержав травму в матчі третього туру чемпіонату Іспанії з "Атлетіко", може пропустити близько двох тижнів, пише Чемпіонат.ру з посиланням на Marca.

На 90+4 хвилині аргентинець не встиг уникнути грубого порушення з боку чеха Томаша Уйфалуші. В результаті Мессі пошкодив ногу, і його винесли з поля на ношах.

За результату першого обстеження стало відомо, що у футболіста перелому немає. Є "частковий розрив медіальної колатеральної зв`язки правого коліна".

У будь-якому разі в понеділок Мессі пройде ще серію тестів, після яких стане відомо, скільки часу пропустить гравець.

Матч закінчився перемогою Барселони 2:1. Один з голів на рахунку Мессі.