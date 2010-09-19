Результати 5-го туру англійської Прем'єр-ліги

У Челсі - великий рахунок, у МЮ - хет-трік

Сьогоднішніми матчами закінчився 5-й тур англійської Прем`єр-ліги МЮ - Ліверпуль 3:2 (Бербатов 42, 59, 83 - Джеррард 63 пен., 69) Віган - Манчестер Сіті 0:2 (Тевес 42, Туре 70) Челсі - Блекпул 4:0 (Калу 1, Малуда 11, 40, Дрогба 29) За винятком лідерської трійки і пари аутсайдерів, всі учасники першості стоять щільною групою, маючи по 4-8 очок. *** Ігри 6-го туру пройдуть 25 вересня Манчестер Сіті (8) - Челсі (12) Арсенал (11) - Вест Бромвич (7) Бірмінгем (6) - Віган (4) Блекпул (7) - Блекберн (5) Фулхем (7) - Евертон (2) Ліверпуль (5) - Сандерленд (6) Вест Хем (1) - Тоттенхем (8) ...і 26 вересня Болтон (6) - МЮ (11) Вулверхемптон (5) - Астон Вілла (7) Ньюкасл (7) - Сток Сіті (4)

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