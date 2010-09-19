Результати 5-го туру англійської Прем'єр-ліги

20:02, 19 вересня 2010
Спорт
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У Челсі - великий рахунок, у МЮ - хет-трік

Сьогоднішніми матчами закінчився 5-й тур англійської Прем`єр-ліги

МЮ - Ліверпуль 3:2 (Бербатов 42, 59, 83 - Джеррард 63 пен., 69)

Віган - Манчестер Сіті 0:2 (Тевес 42, Туре 70)

Челсі - Блекпул 4:0 (Калу 1, Малуда 11, 40, Дрогба 29)

За винятком лідерської трійки і пари аутсайдерів, всі учасники першості стоять щільною групою, маючи по 4-8 очок.

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Ігри 6-го туру пройдуть

25 вересня

Манчестер Сіті (8) - Челсі (12)

Арсенал (11) - Вест Бромвич (7)

Бірмінгем (6) - Віган (4)

Блекпул (7) - Блекберн (5)

Фулхем (7) - Евертон (2)

Ліверпуль (5) - Сандерленд (6)

Вест Хем (1) - Тоттенхем (8)

...і 26 вересня

Болтон (6) - МЮ (11)

Вулверхемптон (5) - Астон Вілла (7)

Ньюкасл (7) - Сток Сіті (4)

 

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