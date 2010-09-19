Карпати і Металіст підтримали репутацію євроклубів

Закінчилися ще дві зустрічі 10-го туру Чемпіонату України з футболу

Арсенал - Металіст 0:1 (Тайсон)

Карпати - Оболонь 3:0 (Кузнєцов 60, 80, Худобяк 90)

Карпати з 20 очками виходять на третє місце першості, Металіст – з 19-ма - ділить четвертий рядок з Дніпром (у Дніпра краща різниця: 16-6, у Металіста більше забито 17-9).

Щойно розпочався останній матч туру Шахтар - Таврія.