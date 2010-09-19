Зоря мало не забрала очки у Динамо

У завершальний день 10-го туру зіграно перший матч, в якому київське Динамо змогло відіграти м`яч, забитий Зорею, довго штурмувала і вирвала перемогу наприкінці доданого часу. У післяматчевому інтерв`ю Андрій Шевченко попросив у важкий час вірити в команду та головного тренера.

Зоря - Динамо 1:2 (Білий 52 - Шевченко 73)

За 5 хвилин починають гру команди, які претендують увійти до лідерської трійки: Арсенал (14) - Металіст (16)

Карпати (17) - Оболонь (11)

... а після їх завершення в боротьбу вступлять Шахтар (22) - Таврія (10)

Нагадаємо, що раніше відбулися матчі:

Металург З - Металург Д 1:2 (Татанашвілі 18 - Прийма 63, Лазич 82)

Волинь - Іллічівець 3:1 (Параськів 62, Стевич 74, 90+3 - Тищенко 90+1)

Севастополь - Дніпро 2:1 (Зборовський 25, Левандовський 78 - Селезньов 90+2)

Кривбас - Ворскла 1:0 (Костишин 84)