Зоря мало не забрала очки у Динамо
До кінця 10-го туру - три сьогоднішні матчі
У завершальний день 10-го туру зіграно перший матч, в якому київське Динамо змогло відіграти м`яч, забитий Зорею, довго штурмувала і вирвала перемогу наприкінці доданого часу. У післяматчевому інтерв`ю Андрій Шевченко попросив у важкий час вірити в команду та головного тренера.
Зоря - Динамо 1:2 (Білий 52 - Шевченко 73)
За 5 хвилин починають гру команди, які претендують увійти до лідерської трійки:Арсенал (14) - Металіст (16)
Карпати (17) - Оболонь (11)
... а після їх завершення в боротьбу вступлятьШахтар (22) - Таврія (10)
Нагадаємо, що раніше відбулися матчі:
Металург З - Металург Д 1:2 (Татанашвілі 18 - Прийма 63, Лазич 82)
Волинь - Іллічівець 3:1 (Параськів 62, Стевич 74, 90+3 - Тищенко 90+1)
Севастополь - Дніпро 2:1 (Зборовський 25, Левандовський 78 - Селезньов 90+2)
Кривбас - Ворскла 1:0 (Костишин 84)