Абрамович скоротить витрати на "Челсі"

Власник англійського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович планує скоротити видатки на утримання команди, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на футбольні ЗМІ.

Російський мільярдер придбав "Челсі" влітку 2003 року і в перші два сезони вклав у клуб більше 230 мільйонів фунтів стерлінгів, зробивши чимало дорогих придбань на трансферному ринку. Але нещодавно він повідомив керівникам "Челсі", що тепер клуб житиме на зароблене.

Передбачається, що власник скоротить бонуси для гравців. Крім того, буде скорочено тренерський персонал на базі команди в Кобхемі. Водночас футболістам, що підписали контракти з "Челсі" до 2009 року, преміальні виплачуватимуться на старих умовах.