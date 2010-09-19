Катерина Кужель здобула срібло на чемпіонаті світу з боксу

У Бріджтауні (Барбадос) завершився чемпіонат світу з боксу серед жінок.

Срібним призером в надважкій ваговій категорії (понад 81 кг) стала Катерина Кужель з Рівного. У фіналі вона за очками поступилася росіянці Надії Торлопової, яка здобула золото.

Українка Тетяна Коб (51 кг) стала володаркою бронзової нагороди, ще одну бронзу привезе до України Лілія Дурнєва (75 кг).

У категорії до 48 кг золоті медалі здобула Мері Ком (Індія), п`ятиразова чемпіонка світу.

У категорії до 51 кг перемогла китаянка Рен Канкан, фаворитка турніру і триразова чемпіонка світу.

У категорії до 54 кг золото здобула Олена Савельєва (Росія), що перемогла у фіналі чинну чемпіонку світу і Європи Кароліну Мілчальчук (Польща). Росіянка вперше виступала в цій ваговій категорії, до цього вона боксувала в категорії до 51 кг, уточнює сайт newsru У категорії до 57 кг чемпіонське звання повернула собі кореянка Юн Кум Чжу.

У категорії до 60 кг звання найсильнішої в світі здобула триразова чемпіонка світу і чотириразова чемпіонка Європи ірландка Кеті Тейлор.

У фіналі вагової категорії до 64 кг чемпіонка світу, Європи і Євросоюзу Гулсун Татар (Туреччина) упевнено перемогла росіянку Веру Слугіну 13:1.

У категорії до 69 кг золото здобула одна з найбільших надій американського жіночого аматорського боксу Андресія Воссон, яка у фіналі перемогла чемпіонку Європи (молодіжний чемпіонат) англійку Саванну Маршалл.

У категорії до 75 кг чемпіонкою світу стала канадка Мері Спенсер. У фіналі вона здолала чинну чемпіонку китаянку Лі Інь Чжі.

У категорії до 81 кг перемогла Розелі Фейтоза (Бразилія), яку до фаворитів турніру не зараховували.