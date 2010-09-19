У ЧС з художньої гімнастики беруть участь 10 українських спортсменок
13:30, 19 вересня 2010Спорт
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Повідомляє НОК
Сьогодні у Москві стартує 30-й ювілейний Чемпіонат світу з художньої гімнастики.
Про це УНІАН повідомили у Національному Олімпійському комітеті України.
Честь України на світовому форумі захищатимуть 10 гімнасток: Аліна МАКСИМЕНКО, Ганна РІЗАТДІНОВА, Вікторія МАЗУР, Валерія ШУРХАЛ, Олена ДИМИТРАШ, Юлія СЛОБОДЯН, Ольга ЗАЙЦЕВА, Світлана ПРОКОПОВА, Вікторія ЛЕНИШИН, Наталія ГОДУНКО.
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