У ЧС з художньої гімнастики беруть участь 10 українських спортсменок

Повідомляє НОК

Сьогодні у Москві стартує 30-й ювілейний Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Про це УНІАН повідомили у Національному Олімпійському комітеті України. Честь України на світовому форумі захищатимуть 10 гімнасток: Аліна МАКСИМЕНКО, Ганна РІЗАТДІНОВА, Вікторія МАЗУР, Валерія ШУРХАЛ, Олена ДИМИТРАШ, Юлія СЛОБОДЯН, Ольга ЗАЙЦЕВА, Світлана ПРОКОПОВА, Вікторія ЛЕНИШИН, Наталія ГОДУНКО.

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