Результати матчів 5-го туру англійської Прем'єр-ліги
22:15, 18 вересня 2010Спорт
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Гранична щільність боротьби
Закінчилися сьогоднішні матчі 5-го туру англійської Прем’єр-ліги
Сток Сіті - Вест Хем 1:1
Тоттенхем - Вулверхемптон 3:1
Астон Вілла - Болтон 1:1
Блекберн - Фулхем 1:1
Вест Бромвич - Бірмінгем 3:1
Евертон - Ньюкасл 0:1
Сандерленд - Арсенал 1:1
Щільна група команд у середині таблиці охоплює 16 з 20 учасників першості: між 3-м (МЮ, 8 очок) і 18-м (Віган, 4 очки) місцем лише чотири бали різниці, між 5-м (Ньюкасл, 7) і 16-м (Ліверпуль, 5) - і поготів 2 очки.
Тур завтра завершать
МЮ (8) - Ліверпуль (5)
Віган (4) - Манчестер Сіті (5)
Челсі (12) - Блекпул (7)
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