Результати матчів 5-го туру англійської Прем'єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 5-го туру англійської Прем’єр-ліги

Сток Сіті - Вест Хем 1:1

Тоттенхем - Вулверхемптон 3:1

Астон Вілла - Болтон 1:1

Блекберн - Фулхем 1:1

Вест Бромвич - Бірмінгем 3:1

Евертон - Ньюкасл 0:1

Сандерленд - Арсенал 1:1

Щільна група команд у середині таблиці охоплює 16 з 20 учасників першості: між 3-м (МЮ, 8 очок) і 18-м (Віган, 4 очки) місцем лише чотири бали різниці, між 5-м (Ньюкасл, 7) і 16-м (Ліверпуль, 5) - і поготів 2 очки.

Тур завтра завершать

МЮ (8) - Ліверпуль (5)

Віган (4) - Манчестер Сіті (5)

Челсі (12) - Блекпул (7)