Володимир Безсонов подав у відставку
У "Дніпра" тяжкий період
Головний тренер Дніпра Володимир Безсонов пішов з посади наставника команди, повідомляє сайт football.ua з посиланням на 9-й канал.
Таке рішення він ухвалив одразу після поразки своєї команди у грі 10-го туру Чемпіонату країни від ПФК "Севастополь". У роздягальні він оголосив про це і попрощався з гравцями.
Незважаючи на поразку Дніпро з 19 очками займає на сьогодні третій рядок у турнірній таблиці. Однак в останніх п`ятьох матчах чемпіонату команда тричі програла, а виграла один раз. Три тижні тому клуб на стадії плей-офф відбірного раунду вибув з розіграшу Ліги Європи.
До найближчого матчу Кубка України проти Таврії команду готуватиме Вадим Тищенко.
Нагадаємо, що сьогодні відбулися два матчі ЧУ:
Севастополь - Дніпро 2:1 (Зборовський 25, Левандовський 78 - Селезньов 90+2)
Кривбас - Ворскла 1:0 (Костишин 84)
... вчора
Металург З - Металург Д 1:2 (Татанашвілі 18 - Прийма 63, Лазич 82)
Волинь - Іллічівець 3:1 (Парасків 62, Стевич 74, 90+3 - Тищенко 90+1)
... а завтра тур завершать команди, що повернулися з європейських кубків:Зоря (9) - Динамо (20)
Арсенал (14) - Металіст (16)
Карпати (17) - Оболонь (11)
Шахтар (22) - Таврія (10)