Володимир Безсонов подав у відставку

Головний тренер Дніпра Володимир Безсонов пішов з посади наставника команди, повідомляє сайт football.ua з посиланням на 9-й канал.

Таке рішення він ухвалив одразу після поразки своєї команди у грі 10-го туру Чемпіонату країни від ПФК "Севастополь". У роздягальні він оголосив про це і попрощався з гравцями.

Незважаючи на поразку Дніпро з 19 очками займає на сьогодні третій рядок у турнірній таблиці. Однак в останніх п`ятьох матчах чемпіонату команда тричі програла, а виграла один раз. Три тижні тому клуб на стадії плей-офф відбірного раунду вибув з розіграшу Ліги Європи.

До найближчого матчу Кубка України проти Таврії команду готуватиме Вадим Тищенко.

Нагадаємо, що сьогодні відбулися два матчі ЧУ:

Севастополь - Дніпро 2:1 (Зборовський 25, Левандовський 78 - Селезньов 90+2)

Кривбас - Ворскла 1:0 (Костишин 84)

... вчора

Металург З - Металург Д 1:2 (Татанашвілі 18 - Прийма 63, Лазич 82)

Волинь - Іллічівець 3:1 (Парасків 62, Стевич 74, 90+3 - Тищенко 90+1)

... а завтра тур завершать команди, що повернулися з європейських кубків: Зоря (9) - Динамо (20)

Арсенал (14) - Металіст (16)

Карпати (17) - Оболонь (11)

Шахтар (22) - Таврія (10)