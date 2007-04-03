Закінчилися матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
23:36, 03 квітня 2007Спорт
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У двох матчах сім голів
|Ван Буйтен оформив дубль. Фото АР
Завдяки голу на 90+3 хвилині Баварія звела матч унічию на полі Мілана: 2:2 (Пірло 40, Кака 84 - ван Буйтен 78, 90+3).
ПСВ на своєму полі пропустив три безвідплатні м`ячі від Ліверпуля. 0:3 (Джеррард 27, Ріісе 49, Крауч 63).
Завтра в цей же час закінчиться решта зустрічей першого туру чвертьфіналу: Рома - МЮ і Челсі - Валенсія.
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