Закінчилися матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів

У двох матчах сім голів

Закінчилися обидва сьогоднішні матчі однією четвертої фіналу Ліги чемпіонів. Закінчилися обидва сьогоднішні матчі однією четвертої фіналу Ліги чемпіонів. Завдяки голу на 90+3 хвилині Баварія звела матч унічию на полі Мілана: 2:2 (Пірло 40, Кака 84 - ван Буйтен 78, 90+3). ПСВ на своєму полі пропустив три безвідплатні м`ячі від Ліверпуля. 0:3 (Джеррард 27, Ріісе 49, Крауч 63). Завтра в цей же час закінчиться решта зустрічей першого туру чвертьфіналу: Рома - МЮ і Челсі - Валенсія.

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