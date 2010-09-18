Суркіс не відпустив Газзаєва

Президент футбольного клубу «Динамо» (Київ) Ігор СУРКІС не прийняв відставку Валерія ГАЗЗАЄВА з посади головного тренера команди.

Про це повідомила прес-служба ФК «Динамо» (Київ).

Прес-служба нагадала, що вчора після стартового матчу «Динамо» у груповому етапі цьогорічного розіграшу Ліги Європи проти білоруського «БАТЕ», якій закінчився внічию 2:2, В.ГАЗЗАЄВ подав прохання про відставку. Однак сьогодні І.СУРКІС прохання тренера відхилив.

«Таким чином, до майбутніх матчів у чемпіонаті та Кубку України, а також у Лізі Європи, "Динамо" готуватиме Валерій ГАЗЗАЄВ», - йдеться у повідомленні.