Газзаєв сказав гравцям, що подасть у відставку

Головний тренер київського футбольного клубу "Динамо" Валерій ГАЗЗАЄВ розповів футболістам про намір подати у відставку. Про це повідомляє інтернет-видання Sports.Ruз посиланням на двох гравців київської команди.

На сайті "Динамо" наводяться слова В.ГАЗЗАЄВА, який повідомив, що 17 вересня він зустрінеться з президентом клубу Ігорем СУРКІСОМ, "щоб ухвалити рішення".

Увечері 16 вересня кияни в стартовому матчі групового турніру Ліги Європи не змогли переграти білоруський БАТЕ. Гра закінчилася внічию (2:2). Раніше "Динамо" поступилося амстердамському "Аяксу" у відбірковому раунді Ліги чемпіонів. У чемпіонаті України після дев`яти турів "Динамо" займає друге місце з відставанням в два очки від донецького "Шахтаря".

Після матчу з БАТЕ В.ГАЗЗАЄВ сказав, що його "абсолютно не влаштував" результат і гра команди. За словами В.ГАЗЗАЄВА, "все дуже погано". Наставник динамівців підкреслив, що в такій ситуації винна "одна людина - головний тренер".

І.СУРКІС, слова якого також наводить сайт "Динамо", сказав, що він не любить ухвалювати "емоційні рішення", але пообіцяв, що про результат бесіди з В.ГАЗЗАЄВИМ стане відомо найближчим часом.