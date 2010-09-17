Результати матчів Ліги Європи

16 вересня відбувся перший тур групового раунду Ліги Європи, в якому беруть участь три клуби з України.

"Динамо" в Києві вийшло по гарантовані три очки, але пропустило "швидкий гол". Розтринькуючи стовідсоткові моменти, все ж таки змогло до перерви забити два голи, але в другому таймі знову пустило суперника на ударну позицію. А завершення у білорусів упевнене - видно, що тренують далекі удари, в т.ч. без обробки і з ходу. Нічия 2:2 на табло і моральна перемога БАТЕ.

В іншому матчі групи E Алкмаар передбачувано виграв у чемпіона Молдови "Шерифа" 2:1. 30 вересня динамівці можуть зробити те саме, якщо не читатимуть слово "передбачувано".

"Металіст" з великим рахунком - 5:0 - виграв на полі Дебрецена. Третій гол і видалення зламали угорську команду. Майбутні суперники "Металіста" - ПСВ і Сампдорія - зіграли між собою 1:1, тож Харків - лідер групи. Наступна гра з ПСВ вдома.

"Борусія" у Львові недооцінила "Карпати". Тобто, спочатку все йшло добре для німецької команди: на 10-й хвилині винесли травмованого Батисту, на 12-й суддя призначив пенальті, на 27-й ефектний розстріл воротаря. 0:2. Борусія переконалася, що вона явний фаворит і одержала... "гол у роздягальню", "гол після повернення з роздягальні" і ще один на додачу за 12 хвилин до кінця матчу. 3:2. Хоч як шкода, досвідчену команду загроза поразки мобілізувала: вона використала і ці 12 хвилин, і компенсований час. 3:4. Але стадіон дякував Карпатам за гру.

В іншому матчі групи сюрприз - Севілья на своєму полі поступилася ПСЖ 0:1. Якщо львів`яни "підкорять Париж" у другому турі, то групу J ще чекають турнірні інтриги.

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Усі результати

Група А Зальцбург - Манчестер Сіті 0:2

Ювентус - Лех 3:3

Група B

Аріс - Атлетіко 1:0

Байєр - Русенборг 4:0

Група C Лілль - Спортинг 1:2

Левські - Гент 3:2

Група D

Динамо (Загреб) - Вільяреал 2:0

Брюгге - ПАОК 1:1

Група E Алкмаар - Шериф 2:1

Динамо - БАТЕ 2:2 (Мілевський 34, Єременко 44 - Родіонов 3, Нехайчик 54)

Група F

Спарта - Палермо 3:2

Лозанна-Спорт - ЦСКА 0:3

Група G Андерлехт - Зеніт 1:3

АЕК - Хайдук 3:1

Група H

Штутгарт - Янг Бойз 3:0

Хетафе - Оденсе 2:1

Група I ПСВ - Сампдорія 1:1

Дебрецен - Металіст 0:5 (Едмар 24, 74, Хав’єр 34, Фініньо 77, Валяєв 89)

Група J

Севілья - ПСЖ 0:1

Карпати - Борусія 3:4 (Голодюк 44, Кополовець 52, Кожанов 78 - Шахін 12 пен., Гетце 27, 90+2, Барріос 87)

Група K Ліверпуль - Стяуа 4:1

Наполі - Утрехт 0:0

Група L

Порту - Рапід (Відень) 3:0

Бешикташ - ЦСКА-Софія 1:0

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Усі ігри другого туру (30 вересня)

О 20-й годині за Києвом почнуть зустрічі: Група G. Хайдук - Андерлехт, Зеніт - АЕК

Група H. Оденсе - Штутгарт, Янг Бойз - Хетафе

Група I. Металіст - ПСВ, Сампдорія - Дебрецен

Група J. Борусія - Севілья, ПСЖ - Карпати

Група K. Утрехт - Ліверпуль, Стяуа - Наполі

Група L. ЦСКА-Софія - Порту, Рапід (Відень) - Бешикташ

...а о 22-й Група А. Лех - Зальцбург, Манчестер Сіті - Ювентус

Група B. Русенборг - Аріс, Атлетіко - Байєр

Група C. Гент - Лілль, Спортинг - Левські

Група D. ПАОК - Динамо (Загреб), Вільяреал - Брюгге

Група E. БАТЕ - Алкмаар, Шериф - Динамо

Група F. ЦСКА - Спарта, Палермо - Лозанна-Спорт