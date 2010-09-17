Серед українських міст, які приймають Євро-2012, лідерів немає

Серед чотирьох українських міст, які готуються приймати фінал Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, сьогодні немає лідерів, заявляє віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Донецьку на брифінгу, де знаходився з робочою поїздкою.

На думку Б.КОЛЕСНІКОВА, кожне з міст - Львів, Донецьк, Харків і Київ - в чомусь випереджає, але в чомусь і відстає від інших.

«Не можна сказати, що є лідери серед міст. Припустимо, Донецьк має стадіон «Донбас Арена» - це вже добре, це досягнення, але в Донецьку стосовно доріг є великі питання – це мінус. У Львові готові готелі, але не готовий стадіон», - сказав віце-прем`єр-міністр і додав: «Тобто, лідерів немає, ми всі хороші середнячки. Тобто, не вилітаємо з вищої ліги і знаходимося в середині турнірної таблиці - всі чотири міста».

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ знову підкреслив, що Україна планомірно готується до майбутнього європейського чемпіонату, і ніщо їй не перешкодить зустріти учасників і гостей цього турніру гідно. «Є ще питання, але немає нічого такого суттєвого, що може нам перешкодити прийняти чемпіонат Європи», - запевнив віце-прем`єр-міністр.