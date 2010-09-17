Карпати і Металіст провели суперматчі

Закінчилися матчі першого туру групового раунду Ліги Європи в групах G-L

Українські клуби "Карпати" і "Металіст", які виступають у цих групах, провели два протилежних за драматургією "суперматчу". "Металіст" з великим рахунком - 5:0 - виграв на чужому полі. Його майбутні суперники - ПСВ і Сампдорія - зіграли між собою 1:1, тож "Металіст" - лідер групи.

А "Карпати" на домашньому стадіоні випробовували дива футбольної фортуни: травма Батісти на 10-й хвилині, одразу пенальті, потім ще один гол, потім відіграти два м`ячі і вийти вперед і... пропустити ще два, з яких останній в компенсований час. Драма. Але гідна драма, що залишає надії на подальший хід турніру. В другому матчі групи Севілья - ПСЖ 0:1.

Група G

Андерлехт - Зеніт 1:3

АЕК - Хайдук 3:1

Група H Штутгарт - Янг Бойз 3:0

Хетафе - Оденсе 2:1

Група I

ПСВ - Сампдорія 1:1

Дебрецен - Металіст 0:5 (Едмар 24, 74, Хав`єр 34, Фініньо 77, Валяєв 89)

Група J Севілья - ПСЖ 0:1

Карпати - Борусія 3:4 (Голодюк 44, Кополовець 52, Кожанов 78 - Шахін 12 пен., Гетце 27, 90+2, Барріос 87)

Група K

Ліверпуль - Стяуа 4:1

Наполі - Утрехт 0:0

Група L Порту - Рапід (Відень) 3:0

Бешикташ - ЦСКА-Софія 1:0