Динамо забило БАТЕ два голи... тільки два
Результати матчів Ліги Європи
Завершилися матчі першого туру групового раунду Ліги Європи в групах A-F
Група А
Зальцбург - Манчестер Сіті 0:2
Ювентус - Лех 3:3
Група B Аріс - Атлетіко 1:0
Байер - Русенборг 4:0
Група C
Лілль - Спортинг 1:2
Левські - Гент 3:2
Група D Динамо (Загреб) - Вільяреал 2:0
Брюгге - ПАОК 1:1
Група E
Алкмаар - Шериф 2:1
Динамо - БАТЕ 2:2 (Мілевський 34, Єременко 44 - Родіонов 3, Нехайчик 54)
Група F Спарта - Палермо 3:2
Лозанна-Спорт - ЦСКА 0:3
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У ці хвилини розпочинаються ігри в групах G-L, де грають Карпати проти Борусії вдома (група J) і Металіст проти Дебрецена на виїзді (група I)
Група G
Андерлехт - Зеніт
АЕК - Хайдук
Група HШтутгарт - Янг Бойз
Хетафе - Оденсе
Група IПСВ - Сампдорія
Дебрецен - Металіст
Група J
Севілья - ПСЖ
Карпати - Борусія
Група KЛіверпуль - Стяуа
Наполі - Утрехт
Група L
Порту - Рапід (Відень)
Бешикташ - ЦСКА-Софія