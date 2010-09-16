Динамо забило БАТЕ два голи... тільки два

Завершилися матчі першого туру групового раунду Ліги Європи в групах A-F

Група А

Зальцбург - Манчестер Сіті 0:2

Ювентус - Лех 3:3

Група B Аріс - Атлетіко 1:0

Байер - Русенборг 4:0

Група C

Лілль - Спортинг 1:2

Левські - Гент 3:2

Група D Динамо (Загреб) - Вільяреал 2:0

Брюгге - ПАОК 1:1

Група E

Алкмаар - Шериф 2:1

Динамо - БАТЕ 2:2 (Мілевський 34, Єременко 44 - Родіонов 3, Нехайчик 54)

Група F Спарта - Палермо 3:2

Лозанна-Спорт - ЦСКА 0:3

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У ці хвилини розпочинаються ігри в групах G-L, де грають Карпати проти Борусії вдома (група J) і Металіст проти Дебрецена на виїзді (група I)

Група G

Андерлехт - Зеніт

АЕК - Хайдук

Група H Штутгарт - Янг Бойз

Хетафе - Оденсе

Група I ПСВ - Сампдорія

Дебрецен - Металіст

Група J

Севілья - ПСЖ

Карпати - Борусія

Група K Ліверпуль - Стяуа

Наполі - Утрехт

Група L

Порту - Рапід (Відень)

Бешикташ - ЦСКА-Софія