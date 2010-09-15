Шахтар виграв у Партизана - тяжко і мінімально
23:24, 15 вересня 2010Спорт
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Результати матчів Ліги Чемпіонів
Сьогоднішніми матчами завершився перший тур групового раунду Ліги Чемпіонів УЕФА.
Шахтар, який виступає в групі H, виграв на своєму полі з мінімальною перевагою (Срна 71) у бєлградського Партизана. Явну перевага гірників серби затято ліквідовували на етапі завершального удару. Суперник Шахтаря по групі - Арсенал на своєму полі був набагато результативніший - 6:0, а турнірні шанси Браги йдуть поки що на низ таблиці.
Група E
Баварія - Рома 2:0
Клуж - Базель 2:1
Група FОлімпік - Спартак (Москва) 0:1
Жиліна - Челсі 1:4
Група G
Мілан - Осер 2:0
Реал (Мадрид) - Аякс 2:0
Група HАрсенал - Брага 6:0
Шахтар - Партизан 1:0
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