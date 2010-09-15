Шахтар виграв у Партизана - тяжко і мінімально

Сьогоднішніми матчами завершився перший тур групового раунду Ліги Чемпіонів УЕФА.

Шахтар, який виступає в групі H, виграв на своєму полі з мінімальною перевагою (Срна 71) у бєлградського Партизана. Явну перевага гірників серби затято ліквідовували на етапі завершального удару. Суперник Шахтаря по групі - Арсенал на своєму полі був набагато результативніший - 6:0, а турнірні шанси Браги йдуть поки що на низ таблиці.

Група E

Баварія - Рома 2:0

Клуж - Базель 2:1

Група F Олімпік - Спартак (Москва) 0:1

Жиліна - Челсі 1:4

Група G

Мілан - Осер 2:0

Реал (Мадрид) - Аякс 2:0

Група H Арсенал - Брага 6:0

Шахтар - Партизан 1:0