Ахметов розказав, як не спав всю ніч через травму Фернандіньо

Власник "Шахтаря" Рінат Ахметов не стільки засмутився поразкою клубу від "Оболоні" у 9-му турі чемпіонату України, скільки травмою Фернандіньо, пише Чемпіон.

"Я не дуже думаю про результат гри з "Оболонню". Поразка або нічия - це нормально, це футбол. Може, день-два переживав би й усе. А щодо травми дотепер душа болить. Не варто пояснювати, який це для команди ключовий гравець. Вважаю, що завтра моя команда зобов`язана виграти для нас, для вболівальників і для Фернандіньо.

Тієї ночі я так і не заснув. Спочатку чекав повернення команди, потім коли вже тут у Донецьку поставлять точний діагноз. Він же трохи змінився від первісного.

У нас був готовий на п`яту ранку літак у Барселону. Якби Фернандіньо знадобилася б операція, то її б робили в Барселоні. На щастя, у ній не було необхідності. Сподіваюся, що Фернандіньо незабаром повернеться на поле й ще порадує нас грою в цій Лізі чемпіонів. Звичайно, це був стрес для всіх нас, футболістів. Подивимося, хто проявить себе краще усіх на цій позиції, - цитує Ахметова terrikon.dn.ua.