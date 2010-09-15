Результати матчів Ліги чемпіонів
07:13, 15 вересня 2010Спорт
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Розпочався груповий раунд
14 вересня зіграно перші матчі групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА
Група A Твенте - Інтер 2:2
Вердер - Тоттенхем 2:2
Група B
Ліон - Шальке 04 1:0
Бенфіка - Хапоель 2:0
Група C МЮ - Глазго Рейнджерс 0:0
Бурсаспор - Валенсія 0:4
Група D
Барселона - Панатінаїкос 5:1
Копенгаген - Рубін 1:0
Сьогодні перший тур продовжують команди з груп E-H Група E Баварія - Рома
Клуж - Базель
Група FОлімпік - Спартак
Жиліна - Челсі
Група G Мілан - Осер
Реал (Мадрид) - Аякс
Група H
Арсенал - Брага
Шахтар - Партизан
Як повідомляє УЄФА, цього року підвищено бонуси команд: за кожен зіграний матч клуб одержує 550 тисяч євро + 800 тисяч за виграш або половину цієї суми за нічию.
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