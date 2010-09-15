Результати матчів Ліги чемпіонів

14 вересня зіграно перші матчі групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА

Група A Твенте - Інтер 2:2

Вердер - Тоттенхем 2:2

Група B

Ліон - Шальке 04 1:0

Бенфіка - Хапоель 2:0

Група C МЮ - Глазго Рейнджерс 0:0

Бурсаспор - Валенсія 0:4

Група D

Барселона - Панатінаїкос 5:1

Копенгаген - Рубін 1:0

Сьогодні перший тур продовжують команди з груп E-H Група E Баварія - Рома

Клуж - Базель

Група F Олімпік - Спартак

Жиліна - Челсі

Група G Мілан - Осер

Реал (Мадрид) - Аякс

Група H

Арсенал - Брага

Шахтар - Партизан

Як повідомляє УЄФА, цього року підвищено бонуси команд: за кожен зіграний матч клуб одержує 550 тисяч євро + 800 тисяч за виграш або половину цієї суми за нічию.