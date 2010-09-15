Скільки платять клубам за участь у Лізі Чемпіонів?

Кожний з 32 клубів, які стартують цього тижня в груповому етапі футбольної Ліги чемпіонів, за участь у турнірі одержить мінімум 7,2 мільйона євро, повідомляє Reuters з посиланням на УЄФА.

Минулого сезону учасники ЛЧ розділили сумарний призовий фонд в 746,4 мільйона євро, при цьому переможець турніру "Інтер" (Мілан) загалом заробив 48,76 мільйона євро, з яких 19,6 мільйона, - завдяки телебаченню.

Порівняно з минулим сезоном УЄФА збільшила бонус за перемогу в матчі групового етапу, а також підвищила частку клубів від телебачення. За участь у груповому етапі кожна команда отримає бонус у розмірі 3,9 мільйонів євро, а також по 550 тисяч євро за кожний з 6 проведених матчів групи. Це гарантує в цілому 7,2 мільйона євро учасникові групового етапу порівняно з 7,1 мільйона в сезоні-2009/10.

Крім того команди матимуть право на так званий "продуктивний бонус" в 800 тисяч євро за виграний матч і 400 тисяч євро за нічию.

За вихід з групи в 1/8 фіналу команди одержать по 3 мільйони євро, за вихід в чвертьфінал - 3,3 мільйона, за півфінал - 4,2 мільйона.

Переможця фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 28 травня на "Уемблі" в Лондоні, чекають ще 9 мільйонів євро, а фіналіст одержить 5,6 мільйона.

Крім того, всі учасники матимуть частку на телевізійному ринку на основі ринкової вартості їх національного телебачення, кількості матчів у Лізі чемпіонів та їх остаточних місць у турнірних таблицях внутрішніх чемпіонатів останнього сезону. Цифри майже такі ж, як минулого сезону, за винятком невеликого зростання призового фонду для півфіналістів і фіналіста.

Двадцять команд, які брали участь минулого серпня в четвертому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, одержали по 2,1 мільйона євро.

РІА "Новости"