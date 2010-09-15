Брати Клички ввійшли до сотні «Друзів Євро-2012»

Всесвітньо відомі боксери, брати-чемпіони Віталій та Володимир КЛИЧКИ увійшли до сотні «Друзів Євро-2012».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро-2012.

«Я хочу, щоб чемпіонат Євро-2012 став переможним для України в усіх розуміннях – спортивному, політичному та економічному. І сьогодні, офіційно ставши другом Євро, розумію що це не лише почесна, а й дуже відповідальна місія - це щоденна праця. Брати КЛИЧКИ докладуть максимум зусиль для того, щоб чемпіонат з футболу 2012 року пройшов на найвищому рівні, і Україна гідно прийняла гостей з усього світу», - зазначив під час церемонії представлення Віталій КЛИЧКО.

Водночас Володимир КЛИЧКО висловив сподівання, що гостей, які завітають до України під час проведення європершості, завжди вітатимуть у дружній і домашній атмосфері.

«Віталій та Володимир КЛИЧКИ – це легенди українського спорту і обличчя нашої країни у світі, - зазначив директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ під час церемонії їх представлення, що відбулося у приміщенні МОК «Євро-2012 Україна». - Їхні імена були у витоків ідеї проведення турніру в Україні, і ми добре пам’ятаємо, як Віталій КЛИЧКО вболівав за кандидатуру України у Кардифі у 2007 році. Вкрай приємно, що ми і надалі будемо творити історію чемпіонату Європи 2012 року разом з такими видатними особистостями, як брати КЛИЧКИ», - наголосив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

У церемонії представлення також взяли участь віце-прем’єр-міністр України з підготовки до Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС і операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН.

Прес-служба нагадує, що презентація кампанії «Друзі Євро-2012» відбулася 3 вересня 2010 року у готелі «Інтерконтиненталь» у Києві. До першої четвірки «Друзів» увійшли президент Національного Олімпійського комітету (НОК) України, олімпійський чемпіон Сергій БУБКА, президент Федерації легкої атлетики України і володар двох золотих олімпійських медалей Валерій БОРЗОВ, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав ВАКАРЧУК та засновник найпопулярнішого дитячого видавництва країни «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іван МАЛКОВИЧ.

Протягом року почесним титулом буде удостоєно 100 осіб, серед яких ще 44 відомі особистості. Вже незабаром розпочнеться перший конкурс, за результатами якого буде обрано перших «Друзів Євро-2012» серед громадськості.