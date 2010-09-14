«Шахтар» виклав на сайті 80 «вбивчих» фотографій
Луческу просить не бути жорстокими
Головний тренер футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ закликає українські клуби «відмовитися від жорстокості».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку, напередодні стартової гри команди у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЕФА проти сербського «Партизана».
М.ЛУЧЕСКУ з жалем констатував, що у грі через травми не зможуть взяти участь провідні гравці «Шахтаря» - захисник Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ і півзахисник ФЕРНАНДІНЬЙО. При цьому М.ЛУЧЕСКУ особливо акцентував, що змушений зробити ремарку у зв`язку з коментарями в українській пресі щодо тяжкої травми (перелом ноги - УНІАН), одержаній ФЕРНАНДІНЬЙО у матчі Чемпіонату України проти київської «Оболоні» 10 вересня. «Я не зовсім згоден з тим, що говорять. КОЛЛІНА (П’єрлуїджі КОЛЛІНА - куратор системи суддівства у професійному футболі України - УНІАН) чудово знає цей італійський термін – gamba tesa, що означає «пряма нога», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.
Він переконаний, що в епізоді, коли було травмовано ФЕРНАНДІНЬЙО, півзахисник донецької команди «саме хотів скоординуватися і пробити», однак гравець «Оболоні» зіграв прямою ногою. «Можливо, гравець «Оболоні» першим торкнувся м`яча, але це єдиноборство було вкрай жорстким. На офіційному сайті «Шахтаря» викладено близько 80 фотографій, де видно, наскільки жорстко гравці «Оболоні» трактували цю гру», - додав М.ЛУЧЕСКУ і знову з сумом констатував, що ФЕРНАНДІНЬЙО, який є лідером команди «за всіма показниками», не зможе допомогти у завтрашньому матчі проти «Партизана».
«Намагатимемося знайти можливість замінити його для того, щоб команда не дуже сильно пережила його відсутність», - відзначив М.ЛУЧЕСКУ.
У зв`язку з цим він висловив побажання, щоб в українському футболі «до всіх клубів, що беруть участь в європейських турнірах, сталися більш цивілізовано».
«Все ж таки саме ці команди приносять в скарбницю України очки, і від них залежатиме подальший рейтинг країни в Європі. Найголовніше – відмовитися від жорстокості на футбольному полі», - закликав М.ЛУЧЕСКУ.