Українець завоював срібло на чемпіонаті світу з дзюдо

Українець Георгій ЗАНТАРАЯ став срібним призером чемпіонату світу з дзюдо, що завершився у Токіо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету, чемпіон минулорічної світової першості Г.ЗАНТАРАЯ, на жаль, не зміг захистити титул цьогоріч.

У ваговій категорії до 60 кг українець виграв свою підгрупу, а у півфіналі здолав росіянина Арсена ГАЛСТЯНА. Вже у фіналі він поступився представнику Узбекистану Рішоду СОБІРОВУ.

Президент НОК Сергій БУБКА привітав Георгія, тренерів та Федерацію дзюдо з завоюванням високої нагороди і побажав подальших успіхів.